Die EZB hat ihren Leitzins am Donnerstag wie erwartet um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent angehoben. Das hatten Experten angesichts der hohen Inflation im Vorfeld auch erwartet, der DAX reagiert zwar mit kräftigen Ausschlägen - das Minus bleibt aber derzeit etwa so groß wie vor der Sitzung.Mit dem größten Zinsschritt ihrer Geschichte will die EZB die weiter rekordhohe Inflation bekämpfen. Laut Schnellschätzung von Eurostat lag diese im August bei 9,1 Prozent. Die Notenbank hat auch ihre Schätzungen ...

