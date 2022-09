…mit dem medial etwas untergegangenen Quartalsbericht. Bereinigt um Akquisitionen stieg der Umsatz des Spezialisten für akkubetriebene Werkzeuge um 11,3 %. Der Konzern profitierte von seiner erfolgreichen Power-X-Change Batterieplattform und verstärkten Marketinginitiativen in mehreren Regionen und erreichte weitere Marktanteilsgewinne. Das Management bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr mit einem erwarteten Umsatz von 1,05 Mrd. € (organisches Umsatzwachstum von rund 10 %). Die Vorsteuermarge soll bei starken 8,5 bis 9 % liegen. Das macht unter dem Strich einen Gewinn je Aktie um 17 € nach 15,53 € im Vorjahr.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 36! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 36 u.a.:++ Die zwei wichtigsten Energiepreise zeigen den ersten Ansatz einer Wende++ UNIPER mit neuem Tiefstkurs++ KION mit 60 % Kursrückgang in 12 Monaten++ 2G ENERGY - Auftragsbestand auf Rekordniveau++ AURELIUS - Die Deal-Pipeline ist weiterhin dynamisch++ Die deutsche Chemie steht vor einer großen HerausforderungIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info