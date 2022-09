NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Richemont angesichts des Verkaufs der YNAP-Anteile von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 135 auf 123 Franken gesenkt. Mehr als für Richemont sei dies ein exzellenter Deal für den Käufer Farfetch, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun sei es an der Zeit, weniger optimistisch an die Aktie des Luxusgüterkonzerns heranzugehen. Das ereignisgesteuerte Element im Anlagehintergrund der Aktie scheine nun erschöpft./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 06:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 06:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0210483332

