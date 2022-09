Baden-Baden (ots) -"Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" beginnt eine neue Staffel: SWR Moderator Pierre M. Krause trifft Prominente und interessante Persönlichkeiten bei ihren privaten und beruflichen Terminen des Tages und begleitet sie ein Stück auf ihrem Weg. In der ersten Folge der neuen Staffel begegnet er Heike Makatsch, "Tatort"-Kommissarin des SWR in Mainz und eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen mit internationaler Karriere. Beim gemeinsamen Spaziergang verrät sie ihm, dass sie neuerdings Yoga-Lehrerin ist. Und lädt zur Yoga-Stunde. Diese Folge startet am Sonntag, 11. September 2022, in der ARD Mediathek und am 15. September 2022 auf dem Youtube-Kanal der Sendung. Bilder, Clips und Hintergründe gibt es zudem auf der SWR "Pierre M. Krause-Seite" auf Instagram. In weiteren Folgen sind u.a. Samuel Koch, Mathias Mester, Tahnee, Lutz van der Horst und Kai Pflaume dabei. Diese Folgen weden ab September und Oktober zu sehen sein.Speerwerfen mit Mathias Mester, Abheben mit Samuel KochSportlich wird es mit dem ehemaligen Weltklasse-Speerwerfer Mathias Mester. Entlang den gepflegten Vorgärten seines Heimatdorfs im Münsterland geht es u.a. zum örtlichen Kondomautomaten, zur Packstation und zum Sportplatz, wo natürlich Speere geworfen werden. Mit Schauspieler Samuel Koch hebt Pierre M. Krause beim gemeinsamen Segelflug über München mal so richtig ab und genießt den Ausblick über der bayerischen Landeshaupstadt."Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" geht in die fünfte RundeEs ist die fünfte Staffel von "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause". Regelmäßig begleitet der SWR Moderator Prominente und gewinnt spannende Einblicke in das Leben seiner Gesprächspartner:innen. Von Comedienne Anke Engelke über die Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim bis hin zu Sänger Alligatoah teilten so schon viele Prominente ein Stück ihres Weges mit Pierre M. Krause und den Zuschauer:innen."Kurzstrecke mit Pierre M. Krause":Alle Folgen von "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/kurzstrecke-mit-pierre-m-krause/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMjg2/1/) sowie auf dem Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/playlist?list=PLwR9jlFnX14J_9BH3tMFVi-LAyQOXDSog).Fotos über www.ARD-Foto.deWeitere Informationen unter: http://swr.li/neue-kurzstrecke-mit-pierre-m-krauseSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5316731