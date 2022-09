Fehraltorf (ots) -Die Elektromobilität hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Eine intelligente Ladeinfrastruktur ist zentral für ein zuverlässiges und sicheres Energiesystem.Aus diesem Grund hat Electrosuisse den vielseitigsten e-mobile Ladepark der Schweiz realisiert. Dieser spielt in der Weiterbildung und in der Beratung der Branchenprofis eine zentrale Rolle.ProgrammDonnerstag, 15. September 2022, 16.00 UhrElectrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf16:00 Begrüssung und Projektinformation:Markus Burger, Geschäftsführer Electrosuisse,Claudio Pfister, Leiter Fachgesellschaft e-mobile16:15 Referat "PlanetSolar"Christian Ochsenbein, Leiter Swiss Battery Technology Center16:35 Offizielle Einweihung16:45 ApéroWir freuen uns auf Ihre Anmeldung an medien@electrosuisse.ch bis 14. September 2022.Pressekontakt:Christine Andres, PR-Verantwortliche,christine.andres@electrosuisse.ch,T +41 58 595 12 13Original-Content von: Electrosuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005499/100894562