NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" belassen. Dies im Vorfeld des Fachkongresses ESMO vorgestellten Daten zur Lungenkrebsstudie mit dem Medikament Tepmetko in Kombination mit Tagrisso erschienen wettbewerbsfähig, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe ein ähnlich hoher Teil der Patienten auf das Mittel angesprochen wie in Studien mit Medikamenten der Konkurrenten Astrazeneca und Johnson & Johnson./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 08:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 09:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

