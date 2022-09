Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat heute den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht und hält sich die Tür für weitere Zinsschritte in den kommenden Monaten weit offen. Bravo!, so Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK.Offensichtlich hätten inzwischen auch die Tauben - also die Verfechter einer lockeren Geldpolitik - begriffen, dass längst nicht mehr nur die Reputation von EZB-Chefin Christine Lagarde auf dem Spiel stehe, sondern dass die gesamte Institution ihre Glaubwürdigkeit verliere. Nämlich dann, wenn es ihr nicht gelinge, die langfristigen Inflationserwartungen wieder zu stabilisieren und die Abwärtsspirale des Euro zu brechen. ...

