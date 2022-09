Die AFTER 2049 findet auf dem Dach des ikonischen Marina Bay Sands in Singapur statt

Die TOKEN2049, Asiens führende Krypto-Konferenz, hat das DJ-Line-up der offiziellen Abschlussveranstaltung der diesjährigen Veranstaltung im September, der AFTER 2049 bekanntgegeben: Der aus Istanbul stammende DJ und Produzent Carlita, die Elektronik-Ikone DJ Tennis sowie Moojo, Mo-Shi und Leon (Calamar Crew) sind die Hauptacts der AFTER 2049, die am Freitag, den 30. September, auf dem Dach des Marina Bay Sands, dem berühmtesten Gebäude der Stadt, stattfinden wird.

Die AFTER 2049 wird parallel zur ersten Trainingsrunde des Formel 1 Grand Prix von Singapur 2022 auf der ikonischen Aussichtsplattform, die einen unvergleichlichen, freien Blick auf die Skyline von Singapur bietet, und im CÉ LA VI, einer der bekanntesten Einrichtungen des Nachtlebens von Singapur, stattfinden. Das exklusive Event verspricht atemberaubende Perspektiven auf das nächtliche Rennen im Rahmen der größten Party des Rennwochenendes des Grand Prix von Singapur.

Raphael Strauch, Gründer der TOKEN2049 erklärt: "Mit der AFTER 2049 möchten wir uns bei unserer Community, unseren Partnern und Referenten bedanken, die uns vom ersten Tag an unterstützt haben. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir einige der größten Namen der elektronischen Musik präsentieren können und zugleich einige der aufstrebenden Stars der Region vorstellen dürfen. Die im Zuge des größten Krypto-Events Asiens mit über 5.000 Teilnehmern stattfindende AFTER 2049 wird die Messlatte für Nightlife-Events in Singapur und der gesamten asiatisch-pazifischen Region höher legen."

Eine begrenzte Anzahl von Tickets für die AFTER 2049 wird ab dem 13. September über Resident Advisor verkauft.

Die TOKEN2049 Singapore ist die erste Auflage der Konferenz in Singapur, die vom 28. bis 29. September im Vorfeld des Rennwochenendes des Grand Prix von Singapur stattfindet. Zu den Sponsoren der AFTER 2049 gehören Asiens One-Stop-Gateway zum Web 3.0 und einer der führenden Anbieter von nicht-pfändbaren Staking Services in der Region: RockX; ein zentrales Blockchain-Infrastrukturunternehmen Parity Technologies; die führende, auf Blockchain und digitale Währungen spezialisierte Risikokapitalgesellschaft Cypher Capital; ein zentraler Cross-Chain-Aggregator für dezentralisierte Finanz- und Metaverse-Produkte XY Finance; ein in Asien ansässiges, vollständig proprietäres Risikokapitalunternehmen Newman Capital; und das in Singapur ansässige Krypto-Einhorn und die Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte Matrixport.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, einige der führenden Unternehmer und Vordenker der Branche zu allen Aspekten der breiteren Krypto- und Web3-Arena zu hören. Im Rahmen der Asia Crypto Week erwartet die Teilnehmer der TOKEN2049 ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Konferenzen, Networking-Events, Workshops und Partys, die die ganze Woche über stattfinden.

Zu den weiteren Sponsoren der AFTER 2049 gehören das führende südkoreanische Spieleunternehmen Wemade; die weltweit größte Plattform für den Handel mit Kryptowährungsderivaten Bitget; die EOS Network Foundation die eine gemeinsame Zukunft für das EOS Netzwerk durch Dezentralisierung und Gemeinschaft aufbaut; das Unternehmen für den Austausch digitaler Vermögenswerte AAX; die globale Online-Plattform zur Verifizierung der Identität Trulioo; die Kryptowährungs- und Derivatbörse OKX; das dezentralisierte Open-Source-Protokoll Syscoin; die globale Börse für digitale Vermögenswerte Zipmex; und die kollaborative Web3-Infrastruktur für Anmeldeinformationen Galxe

Tickets für die AFTER 2049 erhalten Sie hier: https://ra.co/events/1578263.

Weitere Informationen und regelmäßige Updates zu der TOKEN2049 Singapur finden Sie unter: https://www.asia.token2049.com/.

Über TOKEN2049:

TOKEN2049 ist ein führendes Web3-Event, das jährlich in Singapur und London stattfindet und auf dem sich Entscheidungsträger des globalen Krypto-Ökosystems treffen, um Ideen auszutauschen, Netzwerke zu bilden und die Branche zu gestalten. TOKEN2049 ist ein globaler Treffpunkt für Unternehmer, Institutionen, Brancheninsider, Investoren und alle, die ein starkes Interesse an der Krypto- und Blockchain-Branche haben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220908005087/de/

Contacts:

Medien:

Melissa Esguerra

token2049@wachsman.com