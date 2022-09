FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 22. September



FREITAG, DEN 09. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Nike, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/22

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer) 08/22 08:00 DEU: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk (vorläufige Ergebnisse) Q2/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 07/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 07/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/22

11:00 GRC: Industrieproduktion 07/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 07/22 (endgültig)

16:00 USA: Fed-Präsident von Chicago, Evens, hält eine Rede 18:00 RUS: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 08/22



EUR: Moody's Ratingergebnis Moldawien, Montenegro

EUR: S&P Ratingergebnis Malta, Portugal, Ukraine, Norwegen EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Niederlande



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - Generaldebatte mit Rede von Bundesarbeitsminister Heil (ca 09.00), Schlussrunde Haushalt + 09.00 Etat Inneres und Heimat

+ 10.45 Schlussrunde der Haushaltspolitiker



09:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Zivilklage eines Biobauern aus Detmold gegen Volkswagen auf Unterlassung "übermäßiger" CO2-Emissionen

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden

10:00 EUR: Sondertreffen der EU-Energieminister. Die für Energie zuständigen EU-Minister treffen sich, um über Notfallmaßnahmen wegen der stark angestiegenen Energiepreise zu beraten. In einem ersten Diskussionspapier schlägt die EU-Kommission vor, Stromsparmaßnahmen einzuführen und die übermäßigen Gewinne von bestimmten Stromproduzenten abzuschöpfen.

13:00 DEU: Premierenfahrt des Wasserstoffzugs Mireo Plus H und erste Betankung mit mobiler Wasserstofftankstelle mit Bahnchef Richard Lutz und Siemens-Chef Roland Busch, Wegberg-Wildenrath

15:00 DEU: Empfang EU-Ratspräsident Charles Michel bei Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gespräch zu aktuellen europäischen Fragen +16.15 Pressebegegnung



CSZ: Informelles Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU in Prag - 1. Tag 11.30 Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen



MONTAG, DEN 12. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Hannover Rück- Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre, Monte Carlo 08:00 GBR: AB Foods, Pre-close Trading Update



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 08/22 (vorläufig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 07/22

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 07/22

08:00 GBR: BIP 07/22

09:00 ESP: Industrieproduktion 07/22

09:00 TUR: Leistungsbilanz 07/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 07/22



SONSTIGE TERMINE

12:30 DEU: Informationsveranstaltung Bafin (digital): "Neuausrichtung des bankaufsichtlichen Meldewesens". Der Exekutivdirektor der Bankenaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Raimund Röseler, und Karlheinz Walch, Zentralbereichsleiter Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank, informieren über die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie.

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Prüfbericht zur Beschaffung von Corona-Impfstoff durch die EU

DEU: Fachmesse Husum Wind. Schirmherr ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

DEU: Baltic Sea Conference - Erschließung sämtlicher Offshore-Wind Potenziale in Nord- und Ostsee und eine gesamteuropäische Vernetzung

GBR: Debatte über umstrittenes Gesetz der britischen Regierung zur Europäischem Menschenrechtskonvention erwartet

SWE: Nach der Parlamentswahl in Schweden



RUS: Nach den Regionalwahlen in Russland. In vielen Regionen des flächenmäßig größten Landes werden Gouverneure und neue Gebietsparlamente gewählt.

HINWEIS

HKG / KOR / CHN: Feiertag, Börsen geschlossen



DIENSTAG, DEN 13. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 08/22

10:30 DEU: Tui stellt Winterprogramm 2022/23 vor

13:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day

15:00 IRL: Wizz Air, Hauptversammlung

16:30 USA: Starbucks, Investor Day

19:00 USA: Twitter, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 09/22 01:50 JPN: Erzeugerpreise 08/22

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 08/22

08:00 DEU: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/22

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/22

14:30 USA: Verbraucherpreise 08/22

14:30 USA: Realeinkommen 08/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess um Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe gegen Mercedes-Benz, Stuttgart

DEU: Deutscher Arbeitgebertag. Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

11:00 DEU: Pk zum Deutschen Apothekertag 2022 mit der Präsentation des Apothekenklima-Index 2022 durch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina, München

DEU: Automechanika 2022, Frankfurt



USA: Eröffnung der 77. UN-Vollversammlung, New York



MITTWOCH, DEN 14. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Veröffentlichung des Berichts zum zweiten Quartal 10:00 ITA: UniCredit, außerordentiche Hauptversammlung 14:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung



FRA: EssilorLuxottica, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 07/22

06:30 JPN: Industrieproduktion 07/22 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 08/22

08:00 SWE: Verbraucherpreise 08/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 08/22

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 08/22

10:00 FRA: IEA, Öl-Monatsbericht

11:00 EUR: Industrieproduktion 07/22

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 07/22

11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 1 Mrd EUR, Laufzeit: 30 Jahre 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 08/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Deutscher Apothekertag 2022 mit Schwerpunktthema «Klimawandel, Pharmazie und Gesundheit» + 09.30 Eröffnung der Fachmesse expopharm mit dem DAV-Vorsitzenden Thomas Dittrich + 13.00 Eröffnung des Deutschen Apothekertages Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)

DEU: Treffen der G7-Handelsminister (bis 15.9.22), Neuhardenberg

EUR: Plenarsitzung des Europaparlaments - von der Leyen hält Rede zur Lage der Union

DEU: Bekanntgabe der Nominierungen für den Deutschen Zukunftspreis 2022. Verleihung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am 26.Oktober.

DONNERSTAG, DEN 15. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Umsatz

10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung



CHE: SFS Group, Investor Day

USA: Adobe, Q3-Zahlen

USA: Danaher, Invetor Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 08/22

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 07/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 08/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 07/22

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/22

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/22

12:00 IRL: Handelsbilanz 07/22

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Empire State Index 09/22

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/22

14:30 USA: Philadelphia Fed Index 09/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/22

15:15 USA: Industrieproduktion 08/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 08/22

16:00 USA: Lagerbestände 07/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss Treffen der G7-Handelsminister

+ 08.30 Doorstep Wirtschaftsminister Habeck, Begrüßung der G7 Handelsminister + 09.00 Beginn der Sitzung

+ 14.30/14.45 Pressekonferenz



09:30 LUX: EuGH-Urteil über Anrechnung ausländischer Steuern zur Vermeidung von Doppelbesteuerung

DEU: M100 Sanssouci Colloquium - Bundeskanzler Olaf Scholz hält die Hauptrede 60 internationale Journalisten diskutieren über den Krieg in der Ukraine und Europas Rolle in einer neuen Weltordnung. + Eröffnungsrede mit Olga Rudenko, Chefredakteurin The Kyiv Independent + M100 Media Award in der Orangerie Sanssouci in Potsdam + M100 Young European Journalists Workshop über Fake News und Desinformation

FREITAG, DEN 16. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

14:30 DEU: Uzin Utz, außerordentliche Hauptversammlung

DEU: Großer Verfallstag an der Börse



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 08/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/22

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 08/22

09:00 ESP: Arbeitskosten Q2/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 07/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 (vorläufig)

EUR: S&P Ratingergebnis Belgien, Belarus, Kroatien, Spanien EUR: Fitch Ratingergebnis Belgien, Zypern, Island

EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Griechenland

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH urteilt im Streit unter Wohnungseigentümern: Wer muss für den Selbstbehalt einer Gebäudeversicherung aufkommen?

MONTAG, DEN 19. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung

CHE: Emmi, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Bauproduktion 07/22

16:00 USA: NAHB-Index 09/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: Pressetag vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung «IAA Transportation» für Nutzfahrzeuge

10:00 DEU: Jahres-Pressekonferenz Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie

DIENSTAG, DEN 20. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

09:30 NOR: Norsk Hydro, außerordentliche Hauptversammlung

DEU: Henkel, Capital Markets Day

USA: Nasdaq, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/22

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 08/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 08/22

09:00 CHE: Seco Konjunkturerwartungen

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/22

10:00 POL: Industrieproduktion 08/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 08/22

10:00 ESP: Handelsbilanz 07/22

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 08/22



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: BGH prüft Nachforderungen von Kleinaktionären wegen Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank

DEU: 16. Internationale Konferenz zur Speicherung erneuerbarer Energien (IRES), Düsseldorf Die IRES-Konferenzreihe wird von der Europäischen Vereinigung für erneuerbare Energien (Eurosolar) veranstaltet.

DEU: Internationale Automobil-Ausstellung "IAA Transportation" für Nutzfahrzeuge, Hannover

DEU: Bahntechnikmesse Innotrans, (bis 23.9.2022) Berlin

MITTWOCH, DEN 21. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Salesforce, Investor Day

USA: General Mills, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 09/22

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 08/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 08/22

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Bahntechnikmesse Innotrans, Berlin + 10.00-12.30 Medienworkshop Deutsche Bahn "Milliarden für neue Fahrzeuge" mit Vorstandsmitgliedern Richard Lutz, Daniela Gerd Tom Markotten, Sigrid Nikutta und Evelyn Palla

15:30 DEU: Hybrid-Veranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken zu "Finanzbildung: Deutschland braucht Nachhilfe!" U.a. mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Berlin

17:15 DEU: Ehemaliger Präsident der Deutschen Bundesbank, Axel Weber, spricht über neue wirtschaftspolitischen Herausforderungen (Livestream) "Zins- oder Zeitenwende? Geldpolitik, Inflation, Wirtschaftsausblick"

DEU: Thementag "Handel" bei der Internationalen Automobil-Ausstellung "IAA Transportation" für Nutzfahrzeuge, Hannover

IDN: Treffen der Handels- und Industrieminister der G20-Staaten, Lubuan Bajo

DEU: Digitalmesse dmexco, (bis 22.9.202) Köln



DONNERSTAG, DEN 22. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Suse, Q3-Zahlen

FRA: Airbus Group, Capital Markets Day (bis 23.9.22)

USA: Qualcomm, Investor Day

USA: FedEx, Q1-Zahlen

USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

08:45 FRA: Geschäftsklima 09/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 09/22

09:30 CHE: SNB Zinsentscheid

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 09/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/22 (vorab)

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 08/22



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: GDV-Versicherungstag 2022 des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft unter dem Motto "Zukunftsimpuls". Mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), CDU-Generalsekretär Mario Czaja und Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands.

09:30 DEU: Kongress "Auto Motor und Sport" - Verlag Motorpresse u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Porsche AG, Oliver Blume, dem Vorsitzenden von Renault S.A.S., Luca de Meo, dem Personalvorstand der Traton SE, Bernd Osterloh, dem Entwicklungschef bei Audi, Oliver Hoffmann, dem Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group, Markus Schäfer, sowie Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel.

11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (online) mit dem Vorsitzenden und dem Geschäftsführer des VDMA Baden-Württemberg, Mathias Kammüller und Dietrich Birk

12:00 DEU: Livestream "Banken On Screen": Konjunkturausblick der privaten Banken: Deutsche Wirtschaft vor gravierender Rezession?, Berlin

DEU: Thementag "Infrastruktur" bei der Internationalen Automobil-Ausstellung «IAA Transportation» für Nutzfahrzeuge, Hannover

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi