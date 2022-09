Die hohen Rohstoff- und Energiepreise zwingen Unternehmen reihenweise zur Einstellung der Produktion. Egal ob Bäckereien, Stahlhersteller, Toilettenpapierproduzenten, Düngemittelhersteller - überall schließen die Werkstore. Das Stahlwerk Stahl Gerlafingen in der Schweiz hat aufgrund steigender Energiepreise die Genehmigung zur Kurzarbeit erhalten. Das Unternehmen zahlt für Energie derzeit in einem Monat so viel wie sonst in einem Jahr. ...

