NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple nach der Vorstellung von Neuheiten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Die Ankündigungen hätten sich größtenteils auf die Weiterentwicklung bestehender Produkte bezogen und den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Etwas überraschend aber habe der Technologiekonzern die Preise für iPhones in den USA im Jahresvergleich nicht erhöht, in Europa und Japan jedoch deutlich angehoben. Damit wolle Apple wahrscheinlich Verluste wegen ungünstiger Währungsentwicklungen wettmachen./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 03:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 03:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de