Die Vermutung, dass die vermeintlich schöne neue Wasserstoffwelt weniger nachhaltig sein könnte gibt es allerdings schon lange. Zumal vieles bislang nur in der Theorie, in kleinem Maßstab oder zu horrenden Kosten funktioniert. Nach dem Markthochlauf dürften Skaleneffekte den Einsatz zwar gängiger und günstiger machen. Dennoch müssen wir bei der Verwendung von Wasserstoff ganz genau hinschauen.



Viele potenzielle Exportländer verfügen nicht im Ansatz über die enormen Erzeugungskapazitäten für Ökostrom, der Wasserstoff wirklich "grün" macht. Stattdessen wollen sie den Rohstoff aus Erdgas gewinnen und das anfallende Kohlendioxid in den Boden pressen.



