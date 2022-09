Kurz vor Börsenschluss am Donnerstag gibt der Stahlriese Thyssenkrupp grünes Licht für sein Mega-Projekt. Der Bau eines milliardenschweren Hochofens zur Herstellung von "grünem" Stahl in Duisburg rückt näher. Bereits in diesem Herbst könnte es schon losgehen. Das sind die Details.Vorstand und Aufsichtsrat des Industriekonzerns Thyssenkrupp beschlossen am Donnerstag einen Eigenmittelanteil des Unternehmens für die sogenannte Direktreduktionsanlage, in der kohlendioxid-armer Stahl produziert werden ...

