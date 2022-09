In der öffentlichen Wahrnehmung ist BioNTech noch immer untrennbar mit Corona-Impfstoffen verbunden und auch an der Börse nimmt dieses Thema einen hohen Stellenwert ein. Tatsächlich arbeitet der Konzern aber im Hintergrund auch an vielen weiteren Wirkstoffen und plant dies in Zukunft offenbar weiter auszubauen.Dafür könnte ein neuer Standort in Israel entstehen, wie die "FAZ" kürzlich berichtete. BioNTech (US09075V1026) prüfe demnach, einen Forschungs- und Produktionsstandort vor Ort zu errichten. Der könnte sich sowohl mit der ...

