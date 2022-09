Motorola kündigt mit dem Edge 30 Ultra das erste Smartphone mit 200 Megapixel-Kamera an. Trotz Top-Ausstattung soll es ganz knapp unter 900 Euro kosten. Begleitet wird es von den Modellen Edge 30 Neo und Fusion - eines von ihnen kommt in Pantone-Farben. Einen Tag nach der großen iPhone-14-Sause von Apple legt das Smartphone-Urgestein Motorola mit drei neuen Android-Smartphones der Edge-Reihe nach. Das Motorola Edge 30 Ultra ist dabei das erste Modell für den europäischen Markt mit einem 200-Megapixel-Sensor. In China ist es im August 2022 als X30 Pro auf den Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...