Aus Anlass des Besuches von Regierungschef Daniel Risch und Regierungsrätin Dominique Hasler in Wien und zur Pflege der Beziehungen zu Politik, Wirtschaft, Medien, Vertretern und Vertreterinnen des Öffentlichen Lebens, der Diplomatie und der hohen Beamtenschaft lud die liechtensteinische Botschafterin in Wien, I.D. Maria-Pia Kothbauer, zum jährlichen Liechtenstein Empfang in das Gartenpalais Liechtenstein ein.Der Einladung folgten u.a. Europaministerin Karoline Edtstadler und Staatssekretär für Digitales, Florian Tursky, die Präsidentin der Obersten Gerichtshofes, Elisabeth Lovrek, der Vizegouverneur der österreichischen Nationalbank, Gottfried Haber, Bundesminister a.D. Wolfgang Peschorn, eine Reihe von Abgeordneten des österreichischen Nationalrates und Vertreter der Medien, ebenso wie Mitglieder des Fürstenhauses und der liechtensteinischen Verwaltung.Vor dem Empfang überreichte Regierungschef Daniel Risch im Auftrag von Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein Orden an den Generalsekretär des Aussenministeriums, Botschafter Peter Launsky-Tieffenthal, und an den Protokollchef der Vorarlberger Landesregierung, Kuno Bachstein. Beide hochrangige Beamte haben sich in ihren jeweiligen Wirkungsbereichen in vielerlei Art und Weise um die Beziehungen zwischen Österreich und Liechtenstein grosse Verdienste erworben.