Berlin (ots) -Aus Anlass des Todes von Queen Elisabeth II. hat BILD TV das aktuelle Live-Programm am Abend ab 18:00 Uhr mit einer Sondersendung bis 21:15 Uhr verlängert. Moderator Thomas Kausch berichtete live aus dem Studio zusammen mit BILD Show-Chefin Tanja May, den Adelsexperten Alexander Schönburg und Bettina von Schimmelmann sowie Chefredakteur Johannes Boie.Ab 21:15 Uhr sendet BILD TV in Doppelfolge die Dokumentation "The Queen: Ein königliches Leben". Ab 23:15 Uhr gibt es ein "VIERTEL NACH ACHT Spezial" mit Moderatorin Nena Schink. Danach folgt die lange "Queen Night" mit Dokumentationen wie "Die Royals auf Reisen - Züge" oder "Die Royals auf Reisen - Flüge".Morgen, Freitag 9. September, startet die News-Sendung BILD LIVE bei BILD TV eine Stunde früher schon um 6.00 Uhr mit weiteren Beiträgen und Liveberichten zum Tode der britischen Königin.