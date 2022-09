Die Allianz schafft eine zentrale Anlaufstelle für die Entwicklung, Verwaltung, Finanzierung, Investition und Ausführung von Kernkraftanlagen

Die NuScale Power Corporation (NuScale) und die Habboush Group (HG) haben eine Vereinbarung über eine strategische Allianz geschlossen, die eine zentrale Anlaufstelle für die Finanzierung, Investition, Entwicklung, Ausführung und Verwaltung von NuScale-Projekten und -Gelegenheiten schafft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220907006361/de/

Diese neue global ausgerichtete, strategische Allianz zwischen NuScale und HG zusammen mit der Energiewendeplattform ENTRA1 zielt darauf ab, integrierte Fähigkeiten für Finanzierung, Investition, Entwicklung, Management und Ausführung von Großanlagen und Projekten in Verbindung mit der schnell wachsenden globalen Nachfrage nach NuScales erstklassigen Lösungen für saubere Energie zu bieten.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Habboush Group und ENTRA1, da wir weiterhin Fortschritte bei der Bereitstellung sauberer, zuverlässiger und sicherer Energielösungen für Kunden auf der ganzen Welt machen", sagte John Hopkins, President und Chief Executive Officer von NuScale. "Unsere Technologie ist entscheidend für die Unterstützung der sauberen Energiewende und wir hoffen, dass diese strategische Partnerschaft den Zugang zu unserer bahnbrechenden SMR-Technologie und der kohlenstofffreien elektrischen Energie, die die Welt braucht, verbessern wird."

"Angesichts des weltweit wachsenden Energiebedarfs und der Notwendigkeit einer nachhaltigen und zuverlässigen Grundlastproduktion kann die Technologie von NuScale eine bedeutende und vielseitige Rolle bei der globalen Energiewende spielen", sagte Wadie Habboush, CEO von HG. "Wir freuen uns auf die Arbeit mit Partnern, Interessengruppen und Finanzinstituten, die unser Interesse und unsere Verantwortung für die Zukunft der weltweiten Energiewende und den Dienst an der Menschheit teilen."

Das NuScale Power Module, NuScale's eigene und innovative Lösung für kohlenstofffreie Grundlast und nachgelagerte Leistung, ist die einzige realisierbare, kurzfristig einsetzbare, fortschrittliche US-Kernreaktor-Technologie (Small Modular Reactor, SMR). Die SMR-Technologie von NuScale ist sicher, zuverlässig und skalierbar und die erste und einzige, die von der U.S. Nuclear Regulatory Commission das Standard Design Approval erhält.

Über NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) ist in der Lage, den vielfältigen Energiebedarf von Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen. Das Unternehmen hat eine kleine modulare Reaktortechnologie (Small Modular Reactor, SMR) entwickelt, die Energie für die Stromerzeugung, die Fernwärmeversorgung, die Entsalzung, die Wasserstoffproduktion im kommerziellen Maßstab und andere Prozesswärmeanwendungen liefert. Das bahnbrechende NuScale Power Module (NPM), ein kleiner, sicherer Druckwasserreaktor, kann 77 Megawatt Leistung (MWe) erzeugen und lässt sich je nach Kundenbedarf erweitern. Das 12-Modul-Kraftwerk VOYGR-12 von NuScale ist in der Lage, 924 MWe zu erzeugen, und NuScale bietet auch Kraftwerke mit vier Modulen VOYGR-4 (308 MWe) und sechs Modulen VOYGR-6 (462 MWe) sowie andere Konfigurationen je nach Kundenbedarf an.

NuScale wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon, sowie Niederlassungen in Corvallis, Oregon, Rockville, Maryland, Charlotte, North Carolina, Richland, Washington und London, Großbritannien. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie die Website von NuScale Power oder folgen uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn und Instagram

Über ENTRA1

ENTRA1 ist eine private Investitionsplattform, die darauf ausgerichtet ist, Werte zu gestalten, indem sie globale Transformationen anspricht. ENTRA1 unterstützt Investitionen und Entwicklungen, die positive Auswirkungen auf Gemeinschaften auf der ganzen Welt haben, wobei der Schwerpunkt auf den globalen Energie-, Infrastruktur- und verwandten Technologiesektoren liegt. Da in verschiedenen Teilen der Welt neue Wege im Zusammenhang mit der Energiewende und nachhaltiger Infrastruktur beschritten werden, ist ENTRA1 davon überzeugt, dass es seine Fähigkeiten bei der Beschaffung, der Entwicklung, der Strukturierung, dem Management und der Umsetzung eigener, groß angelegter globaler Möglichkeiten über die gesamte Kapitalstruktur einbringen kann. (www.entra1.com)

Über Habboush Group

HG ist ein internationales privates Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung, das Management, den Betrieb und die Finanzierung proprietärer Möglichkeiten vorwiegend im Energie- und Infrastruktursektor konzentriert und dabei auf mehr als 40 Jahre Erfahrung und Fähigkeiten bei der Durchführung von Projekten zurückgreifen kann. HG und sein professionelles Team verfügen über langjährige Erfahrung in der strategischen Partnerschaft und Arbeit mit börsennotierten Unternehmen und Finanzinstituten. (www.habboushgroup.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann möglicherweise "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen können möglicherweise durch die Verwendung von Wörtern wie "schätzen", "planen", "projizieren", "prognostizieren", "beabsichtigen", "werden", "erwarten", "antizipieren", "glauben", "anstreben", "anvisieren" oder anderen ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder angeben oder keine Aussagen über historische Fakten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind naturgemäß mit Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen. Wenn Sie sich auf diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, ist Vorsicht geboten. Aufgrund bekannter und unbekannter Risiken können die Ergebnisse von NuScale erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. NuScale kann sich möglicherweise dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt aber ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Einschätzungen von NuScale zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung wiedergeben. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220907006361/de/

Contacts:

Diane Hughes, Vice President, Marketing Communications, NuScale Power

dhughes@nuscalepower.com

(C) (503) 270-9329