Die Welt setzt auf Kernkraft!: JETZT URAN-AKTIEN KAUFEN….und zwar die Richtigen! Hier werden Millionäre gemacht!

Globale Energiekrise, explodierende Preise bei Öl & Gas, Herausforderungen bei der Energiesicherheit und die ehrgeizigen Klimaschutzverpflichtungen verhelfen der Kernenergie zum Mega-Comeback! JETZT URAN-AKTIEN KAUFEN!

+++ Goldman Sachs rechnet mit weiter steigenden Energiepreisen, vor allem in Europa/Deutschland! +++

+++ Gegenüber 2021 bis zu 200 % höhere Energiekosten! +++

+++ Atomstrom kann den Preisauftrieb stoppen! +++

Liebe Leserinnen und Leser,

woher soll es kommen??? Verdopplung der Kernkraftkapazität in nur 28 Jahren? Dafür werden jede Menge Rohstoffe benötigt - vor ALLEM aber Uran!

Die Internationale Energieagentur ("IEA') brachte es kürzlich auf den Punkt! Damit wurde, was wir schon mehrfach geschrieben haben, quasi unabhängig bestätigt. Die "IEA' berichtete, dass sich bis Mitte des Jahrhunderts die weltweite Kernkraftkapazität auf 812 Gigawatt (GW) fast verdoppeln müsse, gegenüber 413 GW zu Beginn dieses Jahres, um allerdings nicht nur die Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen, sondern, was momentan noch wichtiger erscheint, die Energiesicherheit zu gewährleisten!

Ab 2030 muss laut "IEA' die Kernkraftkapazität pro Jahr um 27 GW erhöht werden. Vor allem jetzt, wo die Regierungen versuchen, ihre Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern.

Große Investoren können schon bald richtig zuschlagen!

Nachdem neben Erdgas auch die Atomkraft seitens des EU-Parlaments als nachhaltig eingestuft wurde, hat das Europäische Parlament geradewegs den Weg freigemacht, dass nun auch die sogenannten Taxonomie-Regeln für den Finanzmarkt ab 2023 gelten. Die Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das private Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten lenken und so den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen soll.

Nach seinem Mehrjahres-Hoch gegen Mitte April dieses Jahres bei 64,50 USD je Pfund hat der Uranpreis im Bereich von etwa 48-50,- USD je Pfund einen tragfähigen Boden eingezogen.

Quelle: Tradineconomics.com

In den vergangenen Tagen kam nochmals mächtig Schwung rein und der Preis konnte auf über 53, -USD je Pfund ausbrechen. Uran ist dieses Jahr eine der ganz wenigen Anlageklassen, mit denen man schöne Kursgewinne einfahren konnte!

Beste Aussichten also für und Uranunternehmen wie Labrador!

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) entwickelt Uranprojekte im kanadischen Labrador und ist mit erstklassigen Projekten wie zum Beispiel "Moran Lake' ausgestattet. In bester Lage, da nur etwa 140 Kilometer südwestlich von der Stadt Makkovik und 135 km nordwestlich vom "Happy-Valley Goose Bay' entfernt, erstreckt sich allein dieses Projekt über eine Fläche von etwa 1.877 ha. Auch die von Altius eingebrachten Projekte wie das Uran-Kupfer-Projekt "Central Mineral Belt' ebenso wie "Notakwanon' liegen beide in Labrador.

Quelle: Consolidated Uranium & JS Research UG

Doch damit nicht genug, wie Sie der Karte entnehmen können hat dieser TOP-Explorer noch viele weitere Projekte im Portfolio, nach denen sich die Größen der Branche die "Finger lecken" dürften, vor allem, wenn der Uranpreis weiter explodiert!

Vor kurzem schon weitere TOP-News!

In einer seiner jüngsten Unternehmensmeldungen trumpfte Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) wieder mit einer Hammermeldung auf, die es wahrlich richtig in sich hat! Demzufolge hat man nun die wichtigen Explorationsvereinbarungen und Genehmigungen für das Sommerexplorationsprogramm 2022 auf "Moran Lake' und dem "Central Mineral Belt' erhalten, an denen das Unternehmen 139.000 ha an Mineralrechten besitzt!

Daraufhin wurden sofort natürlich weitere Schritte eingeleitet, um keine wertvolle Zeit bei den Explorationsarbeiten zu verlieren. Konkret gesagt wurden folgende Vereinbarungen mit Subunternehmern geschlossen:

Campbau- und Mietvertrag mit Innu Cartwright Drilling L.P.!

Bohrvertrag über etwa 4.000 m an Diamantbohrungen mit Innu-Cartwright Drilling L.P.!

Vereinbarung über Hubschrauberdienste mit Air Borealis!

Kraftstoff- und Kraftstofflagervertrag mit Air Borealis und C3 Fuels!

Vertrag mit Titjaluk Logistics, einem Unternehmen, das im Besitz des Betreibers Nunatsiavut Beneficiary ist, zum Leitungsbau!

"Wir freuen uns sehr, dass wir diese wichtigen Vereinbarungen und Genehmigungen in Händen halten", sagte Stephen Keith, CEO von LUR und fuhr fort: "Diese Feldsaison 2022 wird unser erstes Explorationsprogramm sein, das darauf abzielt, die historischen Mineralressourcen auf "Moran Lake' zu bestätigen, die Ergebnisse unseres "Machine-Learning'-Programms zu validieren und neue Ziele auf unseren "Central Mineral Belt'-Grundstücken zu erkunden!"

Jetzt wird auch dem hochgradigem "Moran Lake'-Potenzial zu Leibe gerückt!

Mit einem großzügigen Budget von 5,5 Mio. CAD startete Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) ein 4.000 Bohrmeter umfassendes Sommerbohrprogramm auf "Moran Lake'. Erinnern wir uns noch einmal kurz zurück: Die im westlichen Teil des eigenen hochgradigen "Central Mineral Belt' situierte Liegenschaft trägt mit historischen "abgeleiteten' Mineralressourcen von 8,17 Millionen Tonnen mit gehaltvollen 0,032 % U3O8 riesiges Potenzial in und unter sich!

Diese aufregende Explorationsphase wird zusammen mit vorliegenden historischen Daten die Basis für eine aktuelle Mineralressourcenschätzung bilden. Das vorrangige Ziel besteht darin, die Mineralisierung zu erweitern. Mit der Erprobung bisher noch nicht erprobter Ziele und mit der Erweiterung der Mineralisierung soll dem großartigen Potenzial des bis dato am weitesten fortgeschrittenen Ziel in Labrador Uraniums prosperierendem Portfolio noch tiefer auf den Grund gegangen werden.

Und noch mehr Gründe, warum man jetzt zügig auf Labrador Uranium setzen sollte!

Labrador Uranium bietet Ihnen:

eine sensationelle Investment-Gelegenheit in einem Multi-Commodity-Metallgürtel, der sich in einer absolut sicheren "Tier-1'-Bergbaujurisdiktion befindet,

eine riesige-Ressourcenbasis, die schon von historischen Daten untermauert ist und dennoch extrem hohes Entdeckungspotenzial bietet,

ein hervorragend finanziertes TOP-Unternehmen mit einer außergewöhnlich starken Aktionärsbasis,

die Entdeckung von Multi-Millionen Pfund Uran und Vanadium die von nachweislichen Profis gelebt wird!

Fazit: Der Uranpreis bricht aus, das wird immer deutlicher sichtbar! Und diese Unternehmen wird sich diesem Ausbruch ebenfalls nicht entziehen können!

Rund 260 GW bzw. 63 % der Kernkraftwerke weltweit sind über 30 Jahre alt und nähern sich dem Ende ihrer Erstbetriebsgenehmigung. Obwohl in den letzten drei Jahren die Laufzeiten von Kraftwerken, die etwa 10 % der weltweiten Flotte ausmachen, verlängert wurden, werden permanent neue gebaut! Denn ohne neue Kernkraft kann der jetzige und vor allem zukünftige, stark steigende Strombedarf nicht gedeckt werden! Erst recht nicht in den Industrienationen!

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) ist angesichts des prosperierenden Marktes und dem startenden Sommerbohrprogramm auf "Moran Lake' sowie weiteren Zielen im "Central Mineral Belt'-Projektgebiet als Investitionschance hochinteressant. Vor allem unter dem Aspekt, da schon bald weitere News gemeldet werden sollten! Mit dem Budget von 5,5 Mio. CAD setzt das Unternehmen auf eine ausgeklügelte und effiziente Erprobung gleich mehrerer Ziele, um die historischen Mineralressource zu bestätigen und obendrein zu erweitern.

Hinzu kommt die umfangreiche Bodenerkundung. Mit den daraus gewonnenen Informationen kann man seine künstliche Intelligenz-Maschinen "füttern", um künftig noch schneller und kostengünstiger zusätzliche Ziele im gesamten "Central Mineral Belt'-Projektgebiet identifizieren und erschließen.

Mit diesen großartigen Fortschritten im Rücken und dem Barbestand von etwa 5 Mio. CAD (nach dem Bohrprogramm) kann das Unternehmen auch noch möglichen Volatilitäten an den Märkten trotzen. Damit ist klar, gegen Ende diesen, spätestens aber Anfang des kommenden Jahres werden weitere Erfolgskapitel bei Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) geschrieben!

Und da an der Börse bekanntlich die Zukunft gehandelt wird, sollte man mit einem Einstieg bei diesem erstklassigen Uran-Explorer nicht mehr lange zögern. Dieser marktenge Titel kann quasi jeden Tag, selbst bei schon kleineren Orders, explodieren. Deshalb ist es ratsam, sich schon jetzt sukzessive seine Position(en) aufzubauen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Labrador Uranium, Ariva.de, RedCloud, World Nuclear Association, Reuters.com

Bilder ohne Quellenangaben stammen von Labrador Uranium. Weitere Bild-Quellen: https://stock.adobe.com, Labrador Uranium, tradingeconomics.com, eigene Darstellungen

