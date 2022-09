Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) -42Gears-Kunden können ihre aktualisierten iOS- und iPadOS-Geräte weiterhin mit der MDM-Suite verwalten42Gears gab heute bekannt, dass alle seine Produkte bereit sind, Zero-Day-Unterstützung für iOS 16 und iPadOS 16 zu bieten. Nach der Veröffentlichung der neuen Version am 12. September können IT-Administratoren ihre aktualisierten iPhones und iPads weiterhin mühelos mit SureMDM, dem Flaggschiff von 42Gears, überwachen und sichern.Die neueste iOS- und iPadOS-Version 16 enthält zusätzliche Funktionen, einige kleinere Optimierungen und Änderungen, die die Leistung und das Gesamterlebnis von Apple-Geräten verbessern werden. Um relevant zu bleiben und sich auf die neueste Version einzustellen, ist 42Gears bereit, Kunden rund um den Globus bei der Verwaltung ihrer iOS- und iPadOS-Geräte mit seiner branchenführenden Geräteverwaltungslösung zu unterstützen."Wir wollen unsere Kunden bei jedem Schritt auf ihrem Weg unterstützen. Durch die Bereitstellung von Zero-Day-Support für iOS 16 und iPadOS 16 stellen wir sicher, dass unsere Kunden nicht zweimal überlegen müssen, bevor sie auf iOS 16 und iPadOS 16 aktualisieren. Unsere Produkte werden nach dem Upgrade genauso reibungslos funktionieren wie jetzt. Da IT-Administratoren viel zu tun haben, wollen wir ihnen das Leben ein wenig leichter machen, indem wir proaktiv dafür sorgen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass die neue Version nicht von der von ihnen verwendeten Geräteverwaltungslösung unterstützt wird", erklärt Prakash Gupta, Mitbegründer und COO von 42Gears (https://www.42gears.com/?utm_source=PR&utm_medium=newswire&utm_campaign=iOS%26iPadOS16&utm_id=Sep8).Kunden können entweder iOS 16 und iPadOS 16 über die Einstellungen ihrer iPhones und iPads herunterladen und installieren oder die SureMDM (https://www.42gears.com/products/mobile-device-management/ios/?utm_source=PR&utm_medium=newswire&utm_campaign=iOS%26iPadOS16&utm_id=Sep8) verwenden, um das neueste Update auf alle ihre Geräte aufzuspielen. "Unser kundenorientierter Ansatz motiviert uns immer, die neuesten Trends zu verfolgen und unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Vorteile zu maximieren. Wir freuen uns auf die Veränderungen, die iOS 16 und iPadOS 16 für den MDM-Bereich mit sich bringen werden", so Prakash abschließend.Um mehr über 42Gears' Zero-Day-Unterstützung für iOS 16 und iPadOS 16 zu erfahren, klicken Sie bitte hier (https://www.42gears.com/blog/42gears-products-offer-zero-day-support-for-ios-16-and-ipados-16/?utm_source=PR&utm_medium=newswire&utm_campaign=iOS%26iPadOS16&utm_id=Sep8).Über 42Gears42Gears ist ein führender Anbieter von Unified-Endpoint-Management-Lösungen und bietet SaaS- und On-Premise-Lösungen zur Sicherung, Überwachung und Verwaltung aller Unternehmensendgeräte. Die Produkte von 42Gears unterstützen sowohl unternehmenseigene als auch mitarbeitereigene Geräte, die auf Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Linux, Wear OS, VR und IoT-Plattformen basieren. Über 18.000 Kunden in mehr als 115 Ländern vertrauen auf die Produkte von 42Gears. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.42gears.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpgPressekontakt:Surabhi Thakur,+91-9886031272,surabhi.thakur@42gears.comOriginal-Content von: 42Gears Mobility Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130395/5316904