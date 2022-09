Die Aussicht auf die Abschöpfung von Übergewinnen sorgte in den vergangenen Tagen bei RWE, aber auch bei den Titeln von Projektentwicklern für erneuerbare Energien, für deutliche Einbußen. Aber: Hinter vorgehaltener Hand will die EU den Strompreis für Nicht-Gas-Stromerzeuger bei 200 €/MWh deckeln. Der aktuelle Spotpreis für Strom in Deutschland liegt bei ca. 400 € je MWh. Zum Vergleich: Vor nicht einmal 2 Jahren lag der Preis noch unter 50 €/MWh. Da sowohl RWE als auch die Projektierer/Bestandshalter für grüne Energien im ersten Halbjahr durchschnittliche Strompreise von weit unter 200 €/MWh generiert haben, würde eine Deckelung auf diesem Niveau keinerlei Belastungen mit sich bringen.



