Der deutsche Leitindex hat gestern eine klein Berg- und Talfahrt erlebt. Am Vormittag lag er in der Spitze über 13.000 Punkten. Im Zuge der EZB-Sitzung rutschte er am Nachmittag kurzzeitig unter 12.700 Zähler. Am Ende ging der DAX mit 12.904 ...