Aktien: Krise ist angekommen: Tausende Mercedes-Beschäftigte müssen gehen

Anzeige / Werbung Die Automobilindustrie befindet sich mitten in einem Strukturwandel. Gleichzeitig belasten der Ukraine-Krieg, Inflation, Lieferengpässe und Chip-Krise Hersteller und Zulieferer weltweit. Mercedes-Benz entlässt nun. Mercedes-Benz erfindet sich innerhalb des derzeitigen Strukturwandels in der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität neu: Luxus statt Masse, Reibach mit Maybach. Die Umstrukturierung umfasst auch das Brasilien-Geschäft. Tausende Mitarbeiter sind betroffen. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie Mercedes-Benz mitteilte, sollen im Rahmen des Konzernumbaus 3600 Mitarbeiter in Brasilien entlassen werden: Man werde 2200 Beschäftigte kündigen und Zeitverträge mit weiteren 1400 Menschen nicht verlängern. Betroffen von den Maßnahmen sei das Lkw- und Bus-Chassis-Werk in Sao Bernardo. Ab Dezember griffen die Maßnahmen, hieß es weiter. Mercedes-Benz verwies eigenen Angaben zufolge in diesem Zusammenhang darauf, dass etwa die Produktion von Vorderachsen, Getrieben sowie Logistik- und Wartungsdienstleistungen ausgelagert werden. Die Maßnahmen seien dem erhöhten Kostendruck geschuldet, so der Autobauer. Auch die sich verändernden globalen Marktbedingungen spielten eine Rolle. Mercedes-Aktie marschiert Richtung Jahrestief Die Aktie von Mercedes hat in diesem Jahr knapp 20 Prozent verloren und nähert sich ihrem Jahrestief bei rund 50 Euro wieder an. Auch der MACD (Momentum) dreht wieder abwärts und stützt den Rücksetzer derzeit. Die charttechnische Situation bessert sich erst, wenn der Widerstand bei rund 61 Euro wieder überwunden wird.

