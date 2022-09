The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.09.2022ISIN NameDE000NLB0RC7 NORDLB FRN IHS 18/22XS1679350014 WEICHAI I.HK.E. 17/UND.IT0005135725 BANCO BPM 15-22 MTNXS1290654513 LLOYDS BANK 15/22 MTNXS1290850707 BANK AMERI. 15/22 MTNUS4581X0CZ90 INTER-AMER.DEV.BK 17/22XS0826634874 RABOBK NEDERLD 12/22 MTNXS0827991505 SP POWERASSETS 12/22ES0205032016 FERROVIAL EMIS. 16/22US500630BX56 KOREA DEV.BK 12/22DE000DK8PZ28 DEKABANK DGZ IHS.S.6349AU3CB0247047 VW FINANCIAL SERV. 2022XS0452187916 ENEL FIN.INTL 09/22 MTN