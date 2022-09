DJ EUREX/DAX-Futures etwas höher - 13.000 Punkte im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas höher zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen in den Handel gestartet. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 52 auf 12.907 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.934 und das Tagestief bei 12.873 Punkten. Die EZB-Zinserhöhung wurde am Aktienmarkt mit großer Mehrheit freundlich aufgenommen. Sie sei ein erster Schritt zu einer ernsten Inflationsbekämpfung. "Der Markt hatte darauf gewartet, daher spricht nichts dagegen, heute über die 13.000 zu gehen", sagt ein Händler. Umgesetzt wurden bisher rund 2.800 Kontrakte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2022 02:34 ET (06:34 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.