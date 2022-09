Nach der Seitwärtsbewegung in den vergangenen Wochen könnte es nun neue Impulse für die Aktie der Deutschen Telekom geben. Die wichtige Tochter T-Mobile US hat den Rückkauf eigener Anteile im zweistelligen Milliardenbereich angekündigt. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 14 Milliarden Dollar und das Programm geht bis Ende September 2023.Der genaue Zeitpunkt der Käufe sei noch offen - in diesem Jahr könnten Aktien für bis zu drei Milliarden Dollar zurückgekauft werden. Das Programm könnte ein Teil ...

