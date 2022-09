Apple stellt das iPhone 14 vor - mit Veränderungen

Werbung



Apple präsentierte sein neues iPhone 14 mit neuen Funktionsmöglichkeiten sowie der Abschaffung einer physischen SIM-Karte. Weiterhin: Die EZB erhöhte den Leitzins um 0,75%.



Der große Technologiekonzern Apple stellte gestern Mittag das neue iPhone 14 vor. Die Apple-Produktmanagerin Kaiann Drance kündigte aus der Apple-Firmenzentrale im kalifornischen Cupertino an, dass das iPhone nur noch mit einer eSIM-Karten "bestückt" werden kann. Dies bedeutet konkret, dass keine physischen SIM-Karten mehr in das Gerät eingesetzt werden können was bisher noch bei dem Hybridmodell iPhone 13 der Fall war. Kunden in Deutschland können beruhigt sein, denn die großen Anbieter wie Telef&xF3;nica, Vodafone und die Deutsche Telekom unterstützen diese Technik schon seit mehreren Jahren und haben in diesem Bereich eine gewisse Expertise. Apple teilte ebenfalls mit, dass die kommenden Geräte eine stärkere Leistung, ein helleres Display sowie eine längere Akkulaufzeit beinhalten sollen. Hinzu kommt, dass das iPhone 14 die Möglichkeit bietet, mit bzw. über das Sattelitennetzwerk zu kommunizieren. Jedoch ist dieser Kommunikationsweg noch nicht vollständig ausgereift, denn der Inhaber eines iPhone 14 muss das Gerät direkt auf den Satelliten fokussieren, damit eine Kommunikation stattfinden kann. Doch auch hier hat Apple schon eine Software entwickelt, die dem Anwender das ausreichten mittels einer App vereinfachen soll.

Zunächst wird diese neue Funktion nur in den USA und Kanada verfügbar sein. Käufer eines solchen Geräts erhalten für die nächsten zwei Jahre diesen Service kostenfrei.





Die Notenbank hebt den aktuellen Leitzins um 0,75 % an und lässt ihn dadurch auf insgesamt 1,25% anwachsen. Dies ist im Vergleich zu den vergangenen 20 Jahren und somit seit der Einführung des Eurobargeldes ein historisch großer und gewagter Schritt, allerdings im Anbetracht der aktuellen Inflation in Deutschland 7,9 % (Eurozone 9,1%) eine Notwendigkeit. Die EZB folgt somit der amerikanischen FED, welche seither bereits zweimal den Leitzins um 0,75 % anhieb, um der dortigen Inflation entgegenzuwirken.

