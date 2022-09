Dublin (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat ihren laufenden Zinserhöhungszyklus ausgeweitet und die Leitzinssätze um 75 Basispunkte angehoben, wobei diese Entwicklung von den Märkten bereits weitgehend eingepreist war, so Charles Diebel, Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds.Damit sende die EZB eine klare Botschaft und es sei davon auszugehen, dass sie die Zinssätze bei der nächsten Sitzung erneut anhebe. In welchem Umfang stehe jedoch noch nicht fest, sondern werde von Sitzung zu Sitzung entschieden. Der nächste Zinsschritt könnte also durchaus kleiner als der heutige ausfallen. ...

