Klasse Vormachbarkeitsstudie: De Grey Mining: Goldproduktion von 6,4 Mio. Unzen über 13,6 Jahre erwartet

Die DEG-Aktie reagierte bei der ASX mit ordentlichen Zugewinnen. Eine bankfähige Machbarkeitsstudie wurde begonnen; Mitte 2023 soll Entscheidung über Minenfinanzierung fallen; geplanter Produktionsbeginn 2025.



Auf seinem Mallina-Goldprojekt erwartet De Grey Mining Ltd. (ASX: DEG, FSE: DGD) in den kommenden 13,6 Jahren bis zu 6,4 Millionen Unzen Gold fördern zu können. Zu diesem Ergebnis kommt die vorläufige Durchführbarkeitsstudie. Sie stellt gegenüber der bisherigen Scopingstudie damit eine erhebliche Verbesserung dar.

In allen wichtigen Punkten konnte De Grey Mining die in der Scopingstudie ermittelten Ergebnisse nochmals verbessern. Erhöht haben sich nicht nur der Goldgehalt des Gesteins, die Jahresproduktion und die Lebensdauer der Mine. Auch in den Punkte Cashflow und NPV werden deutlich bessere Werte ausgewiesen.



Starten könnte die Goldproduktion, wenn alles klappt, bereits im Jahr 2025. Eine Startergrube soll dazu auf der Brolga-Zone des Hemiprojekts ausgehoben werden. Allein sie wird eine so reichhaltige Goldausbeute liefern, dass der zu erwartende Cashflow die für die Entwicklung der Mine kalkulierten Kosten nach Steuern bereits nach nur zwei Jahren amortisieren wird.



De Grey Mining will in den ersten fünf Jahren jährlich 550.00 Unzen Gold fördern

Auch wenn der Startschuss auf der Brolga-Zone fallen soll und das Hemi-Projekt ein zentraler Bestandteil der Liegenschaft ist, so sollte nicht vergessen werden, dass das Mallina-Goldprojekt von De Grey Mining nicht nur aus Hemi besteht, sondern auch regionale Lagerstätten mit einschließt.



Die Lagerstätten des Hemi-Projekts werden dabei den Kern und das Herz des gesamten Projekts darstellen. Auf diesem Teil des Mallina-Goldprojekts erwartet De Grey Mining in den ersten zehn Jahren eine durchschnittliche Jahresproduktion von 540.000 Unzen Gold. In den ersten fünf Produktionsjahren kalkuliert die vorläufige Machbarkeitsstudie sogar mit einer etwas höheren Produktionsrate von 550.000 Unzen Gold.



Dabei sieht der aktualisierte Minenplan vor, dass im fünften Produktionsjahr eine Spitzenproduktion von 637.000 Unzen Gold erreicht wird. Über die gesamte Lebensdauer des Projekts, die aktuell auf 13,6 Jahre veranschlagt wird, könnten 6,4 Millionen Unzen Gold gefördert werden.





Einzelergebnisse dieser ersten Vormachbarkeitsstudie



De Grey Mining wird zum fünftgrößten australischen Goldproduzenten aufsteigen

Die anvisierte Produktionsleistung wird De Grey Mining sogleich in die Riege der fünf größten Goldproduzenten in Australien aufsteigen lassen und auch weltweit ist das Mallina-Goldprojekt basierend auf den durchschnittlichen jährlichen Goldproduktionsraten, eines der drei größten noch unerschlossenen Goldentwicklungsprojekte.



Bis es so weit ist, sind noch einige wichtige Meilensteine zu erreichen. Der mit Abstand wichtigste Punkt ist dabei die Finanzierung des Projekts, denn die Machbarkeitsstudie rechnet damit, dass für die Errichtung der Verarbeitungsanlage mit einem Durchfluss von 10 Millionen Tonnen pro Jahr und für den Aufbau der Infrastruktur des Standortes 985 Millionen Australische Dollar (AUD) aufgewandt werden müssen.



Die zusätzlichen Kapitalkosten für die Minenvorproduktion werden auf weitere 68 Millionen AUD geschätzt. Einmal errichtet, verfügt De Grey Mining anschließend im wahrsten Sinne des Wortes über eine Goldgrube, denn es wird ein nicht diskontierter freier Cashflow von 5,9 Milliarden AUD vor Steuern und 4,2 Milliarden AUD nach Steuern erwartet. Der Nettogegenwartswert (NPV) soll bei 3,9 Mrd. AUD vor Steuern und 2,7 Mrd. AUD nach Steuern liegen. Aus den Projektdaten ergibt sich ein interner Zinsfuß (IRR) von 51 Prozent vor Steuern und 41 Prozent nach Steuern.





De Grey könnte zu einem der größten Goldproduzenten in

Australien aufsteigen; mit der errechneten Jahresgoldproduktion

befindet man sich jetzt schon an der Spitze



Aus Ressourcen sind inzwischen Reserven geworden

Die Berechnungen und der Minenplan sind in der Zwischenzeit so weit fortentwickelt worden, dass es möglich war, die Ressourcen in eine Reserve zu überführen. Der feine Unterschied zwischen beiden Kategorien besteht darin, dass bei den Ressourcen nur darauf geachtet wird, wie viel Gold überhaupt im Boden vorhanden ist.



Bei den Reserven geht man einen entscheidenden Schritt weiter und berücksichtigt nur jenes Gold, dass zum kalkulierten Goldpreis auch gewinnbringend gefördert werden kann. Für das Hemi-Projekt kommt De Grey Mining aktuell auf eine erste Erzreserve nach dem australischen JORC-Standard von 103 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,5 g/t. Das entspricht insgesamt 5,1 Millionen Unzen Gold.



Besonders erfreulich für die investierten Anleger ist, dass die Zahlen der Machbarkeitsstudie deutlich besser ausfallen als jene der vorangegangenen Scopingstudie. Zurückzuführen ist die erhöhte Produktion der Durchführbarkeitsstudie auf die erhöhten Hemi-Ressourcen, das gestiegene JORC-Ressourcen-Konfidenzniveau und den Goldgehalt aller Lagerstätten, insbesondere der Diucon- und Eagle-Lagerstätte.





Mit der errechneten All-In-Sustaning-Cost (AISC) pro

produzierter Unze würde De Grey sich am unteren Rand

bewegen; insgesamt gesehen: Klasse Ergebnisse dieser ersten

Vormachbarkeitsstudie







