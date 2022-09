Im frühen Handel ist heute die Aktie des europäischen Flugzeugherstellers der zweitschwächste Wert im DAX. Ursache sind die Auslieferungszahlen, die gestern Abend gemeldet worden sind. Mit 39 Verkehrsflugzeugen hat Airbus im August sieben Stück weniger ausgeliefert als im Juli mit 46 Stück. Im Juni hatte man sogar 60 Maschinen ausgeliefert. Über die ersten acht Monate dieses Jahres summiert sich die Zahl auf 382 Maschinen, was nur wenig mehr als die Hälfte dessen ist, was für das gesamte Jahr mit 700 Jets angepeilt wird. Das ursprüngliche Ziel von 720 Maschinen hatte man schon früher im Jahr wegen anhaltender Lieferkettenprobleme aufgeben müssen. Aber auch das reduzierte Ziel von 700 Maschinen scheint nun gefährdet zu sein. Denn im August konnte man keine einzige Neubestellung in die Bücher nehmen. Zudem hat Qatar Airways die Bestellung über 19 Maschinen des Typs A350 wegen Schäden an der Oberfläche storniert. Eine weitere Reduzierung des Jahresauslieferungsziels liegt also in der Luft.





