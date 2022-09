Nach den kräftigen Kursausschlägen am Donnerstag hat der DAX am Freitag nun den Weg nach oben eingeschlagen. Trotz der deutlichen Zinsanhebung der EZB und der skeptischen Aussagen von Notenbanken-Chefin Christine Lagarde auf der anschließenden Pressekonferenz hat der Leitindex die 13.000-Punkte-Marke zurückerobert.Der Zinsschritt der EZB um 0,75 Prozentpunkte war erwartet worden und belastet den Markt deshalb kaum noch. Die Worte Lagardes kamen dagegen zwar zunächst gut an, doch immerhin liegt nun ...

