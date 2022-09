Oldenburg (www.anleihencheck.de) - Der August ließ sich an den Börsen zunächst gut an, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS.Ungeachtet der vielen Problemfelder hätten Anleihen- und Aktienmarkt in den ersten Wochen des Augusts deutlich angezogen. Im Hintergrund habe sich die Meinung unter Marktteilnehmern Bahn gebrochen, die Inflation habe ihren Höhepunkt möglicherweise überschritten und folglich solle man sich in Amerika auf fallende Kurzfristzinsen im kommenden Jahr vorbereiten. ...

