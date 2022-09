Linz (www.anleihencheck.de) - Während alle großen Notenbanken der Inflation den Kampf angesagt haben und den Leitzins kontinuierlich anheben, bleibt die Bank of Japan (Notenbank Japans) gelassen. Warum, fragt Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Japan kämpfe seit Jahren eher mit einer Deflation und selbst heute sei der Preisdruck mit +2,6% (Augustwert) sehr überschaubar. Die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) sei bei lediglich 1,2%. Das Steuern der Zinskurve über den Kauf von Staatsanleihen habe die Welt von Japan gelernt. Während die großen Notenbanken ihre Anleihekaufprogramme beenden würden bzw. schon beendet hätten, kaufe Japan munter weiter. Das mache die Bank of Japan im Wesentlichen aus zwei Gründen. ...

