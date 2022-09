632.000 New-Energy-Pkw wurden im August in China verkauft, so viele wie in noch keinem Monat zuvor. Batterie-elektrische Pkw machen weiterhin die überwiegende Mehrheit der NEV-Verkäufe in China aus: 490.000 neuen BEVs im August stehen 142.000 PHEVs gegenüber. Erstmals steigt die Statistikkurve bei den monatlichen Verkäufen von New-Energy-Pkw - also BEV, PHEV und FCEV - in China über die Marke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...