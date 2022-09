Die US-Börsen setzten am Donnerstag ihre Kurserholung mit moderater Dynamik fort. Im Fokus der Marktteilnehmer stand dabei die historische Zinsanhebung der EZB, die den Leitzins für den Euroraum um 0,75 % auf 1,25 % angehoben hat. Die EZB ist damit voll auf die geldpolitische Linie der Fed eingeschwenkt. Bei einer Online-Veranstaltung der Denkfabrik Cato Institute erklärte Fed-Chef Jerome Powell zudem, dass die US-Notenbank bei ihrem Kampf gegen die Inflation nicht nachlassen werde, "bis die Aufgabe erledigt ist". Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,61 % bei 31.774 Punkten, während der S&P 500 um 0,66 % auf 4.006 Punkte stieg. Der Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Plus von 0,50 % bei 12.321 Punkten. Bei Einzelwerten gestern profitierten vor allem Banken von der jüngsten Zinsanhebung. So stiegen die US-Banken JP Morgan um 2,3 % und Goldman Sachs um 1,4 %. Der Dax eröffnete heute Morgen den Handel mit einem moderaten Plus von 0,17 % bei 12.926 Punkten. Im weiteren Verlauf des frühen Handels gelang dem deutschen Leitindex bei deutlich erhöhter Aufwärtsdynamik der Sprung über die Marke 13.000 Punkten.



