EPTI AB hat mit Lago Kapital Ltd. eine Vereinbarung getroffen, als Liquiditätsgarant für die am Nasdaq First North Growth Market notierten EPTI-Aktien zu fungieren. Die Lago Kapital Ltd. wird den Handel mit EPTI-Aktien sicherstellen, indem sie kontinuierlich Handelseinträge auf der Kauf- und Verkaufsseite des Orderbuchs platziert. Der Einsatz wird am 9. September 2022 beginnen.



Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an:

Arli Mujkic, CEO, EPTI AB

E-mail: arli@epti.com

Telefon: +49 176 626 999 64



Adam Bäckström, CFO, EPTI AB

E-mail: adam@epti.com

Telefon: +46 73 026 68 26 Über EPTI AB, Stockholm

EPTI investiert Kapital und bietet operative Unterstützung für Gesellschaften, Unternehmer und Gründer, um marktführende innovative Unternehmen unter der Devise "We Empower Innovation" aufzubauen. Als ein Tech Company Builder läuft das bei EPTI - neben Eigenkapital - vor allem auch durch Hinzufügen technischer Entwicklung, (Eigen-)Verantwortung, Design, Verwaltung und Anwerbung. EPTI beginnt als Gesellschaft und mit Join Ventures mit motivierten Mitgründern und Gesellschaften. Gesellschaften im Portfolio von EPTI verteilen sich auf die Bereiche Gaming, Marketplace, SaaS sowie Services. Seit dem Beginn 2017 ist das Portfolio auf mehr als 20 Unternehmen gewachsen. Das Kerngeschäft umfasst gut 200 Mitarbeitende in 8 Ländern - europaweit. EPTI ist mehr als eine Investitionsgesellschaft - es ist eine Instrumentengesellschaft und teilweise ein Service- Tochterunternehmen. Eine Technologieunternehmen von Gründern arbeitet für Gründer.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.epti.com



Certified Adviser der Gesellschaft ist Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

