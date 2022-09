Es ist noch nicht lange her, da sprach Tesla-CEO Elon Musk davon, auf lange Sicht zehn oder gar zwölf Gigafactories betreiben zu wollen. Zuletzt hat der Elektroauto-Hersteller das Werk in Berlin zum Laufen gebracht. Verschiedenen Medienberichten zu Folge wird bereits über den nächsten Standort diskutiert.Vor allem das Portal Tech Crunch hat die Gerüchteküche zum brodeln gebracht, nachdem Kanada als Standort für die nächste Gigafactory des Unternehmens genannt wurde. Fakt ist, dass Tesla in Quebec, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...