Köln (ots) -Level-Up mit vereinter Streaming-Power: RTL Deutschland und Streaming-Superstar Elias Nerlich machen gemeinsame Sache für ein Live-Fußballturnier der Extraklasse. Der "Real Life Eligella Cup II powered by adidas" ist am 11. September im Free-Bereich auf RTL+ zu sehen. Im Audi Dome in München laden Elias Nerlich, die RABONA GmbH und Hauptsponsor adidas das Who-is-Who der deutschen Streaming- und E-Sport-Szene zu einem realen Fußballturnier vor ca. 6500 Zuschauer:innen ein.Die Live-Übertragung auf RTL+ beginnt um 15 Uhr und läuft bis ca. 21.30 Uhr. Moderator Marc Eggers und Kommentator Robby Hunke führen durch insgesamt 15 Spiele im Münchener Audi Dome. Nach der Gruppenphase folgen zwei Halbfinals und das Finale.Und das sind die Teams:Gruppe ATeam Eligella: EliasN97, Shehab, Omed, Riad, Lefti, MoAuba und KarmaTeam Trymacs: Trymacs, Tom Supreme, Pannewitz, DullenMIKE, Hensoo, Lenny und FurkyTeam Amar: Amar, Vadeal, Eldos, Brotatos Lucas, Brotatos Lars, STYLO und DiyarTeam Sidney: SidneyEweka, MontanaBlack, Pain, Timo Wiese, Rohat, AbuGoku und TimmeeeGruppe BTeam Gamerbrother: Gamerbrother, Umut, Hamed, Rezon, Pipe Crew Basti, Erné und YounesTeam Sascha: UnsympathischTV, Alieu, Shendi, Arda, Wakez, Bossio und BenjiTeam Mcky: Mcky, Predator, Ian Prescott, HSV Jeffrey, Proownez, Bene und SmexyTeam ViscaBarca: ViscaBarca, Meti, Musti, NiklasNeo, Pazzo, Mehdi und CubanitoZu sehen ist der "Real Life Eligella Cup II powered by adidas" kostenfrei über rtlplus.de via Internetbrowser am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Über die RTL+ App am Smartphone oder Fernseher wird ein RTL+ Abo benötigt - volljährige Nutzer können eine kostenlose 30-tägige Testphase aktivieren, indem sie sich bei RTL+ anmelden und ein Zahlungsmittel hinterlegen.Hier geht es am 11. September ab 15 Uhr zum Livestream:https://www.tvnow.de/live-tv/events/real-life-eligella-cup-2022-944527Alle On-Demand-Inhalte sind im Nachgang des Turniers hier abrufbar:https://www.tvnow.de/shows/real-life-eligella-cup-20982