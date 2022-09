Zum Wochenausklang zeigt sich der DAX trotz der Zinsanhebung der EZB am gestrigen Donnerstag freundlich. Besonders stark präsentiert sich die Aktie der Deutschen Post, nachdem es in den vergangenen vier Wochen kontinuierlich nach unten ging. Für die Entwicklung der kommenden Wochen steht für die Anleger nun besonders eine Marke im Fokus.Nach einer starken Erholung zwischen Juni und August sackte die Aktie von der Deutschen Post in der zweiten Monatshälfte des Augustes immer weiter ab. Inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...