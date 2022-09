In einem Börsenjahr, in denen es mit den meisten Aktien bergab geht (mitunter sogar kräftig), gibt es nicht allzu viele Lichtblicke. Die Sociedad Quimica y Minera de Chile, kurz SQM, gehört indes in jedem Fall zu den positiven Ausnahmen. Die Aktie läuft stetig weiter nach oben und steht nun wieder kurz vor einem neuen Rekordhoch. Was nun?

Den vollständigen Artikel lesen ...