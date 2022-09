Mit Airbus-(Turbo)-Calls auf weitere Erholung setzen

Die Aktie des größten Luft- und Raumfahrtunternehmens Europas und des zu den weltweit größten Rüstungskonzernen zählende Airbus (ISIN: NL0000235190) befindet sich seit einem Monat in einer deutlichen Abwärtsbewegung. Notierte die Aktie noch am 17.8.22 oberhalb von 110 Euro, so wurde sie am 1.9.22 um 14,50 Prozent tiefer knapp oberhalb von 94 Euro gehandelt. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 97 Euro erholen.

Obwohl Airbus im August keine neuen Bestellungen erhalten und Qatar-Airways den Auftrag von 19 Großflugzeugen stornierte hat, bekräftigte das Analysehaus Jefferies & Company mit einem Kursziel von 145 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Airbus-Aktien ihre Erholung in den nächsten Wochen zumindest auf 105 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 100 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW4NAA3, Bewertungstag 18.11.22, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 97,20 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro quotiert.

Gelingt der Airbus-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 105 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,79 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 90,401 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 90,401 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK36EX0, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 97,20 Euro mit 0,70 - 0,71 Euro taxiert.

Legt die Airbus-Aktie auf 105 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,45 Euro (+104 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 85,025 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 85,025 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3TKB4, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 97,20 Euro mit 1,22 - 1,23 Euro gehandelt.

Beim Airbus-Aktienkurs von 105 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,99 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de