Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Leitzinsen um 75 BP zu erhöhen und weitere Maßnahmen, allerdings in Abhängigkeit der Datenlage, vornehmen zu wollen, hat den Rentenmarkt belastet, so die Analysten der Helaba.Die im Vorfeld der Ratssitzung erzielten Kursgewinne seien abgegeben worden. Am Aktienmarkt sei es nach einem volatilen Handelstag zu leichten Kursverlusten gekommen und der Euro habe vom deutlichen Zinsschritt letztlich profitieren können. ...

