Die insgesamt bessere Stimmung an den Finanzmärkten hat vor dem Wochenende auch die Kurse von Kryptowährungen steigen lassen. Am Freitagvormittag legten viele Digitalanlagen spürbar zu. Der Bitcoin als nach Marktwert größte Internetdevise eroberte dabei eine börsenpsychologisch wichtige Marke zurück.In dieser Woche waren viele Digitalwährungen im Zuge einer überwiegend trüben Stimmung an den Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...