Ende Juli senkte Varta seine Ziele für das Geschäftsjahr 22 aufgrund einer Reihe von Schwierigkeiten, darunter Verzögerungen bei Kundenprojekten, die Aussetzung der Produktion durch einige Kunden aufgrund der anhaltend angespannten Situation bei der Halbleiterversorgung und steigende Material-, Energie- und Transportkosten. All dies belastet die allgemeine Geschäftsentwicklung von Varta. Während einige dieser Belastungen als vorübergehend anzusehen sind, dürften andere längerfristig bestehen bleiben. Vor diesem Hintergrund zweifeln die Analysten von AlsterResearch zunehmend an der Fähigkeit von Varta, das alte Margenniveau von 2021 wieder zu erreichen, da Varta nur begrenzt in der Lage zu sein scheint, die steigenden Rohstoffpreise weiterzugeben. Zudem dürfte der zunehmende Wettbewerbsdruck auf lange Sicht anhalten. Daher haben die Analysten von AlsterResearch ihre EBIT-Schätzungen weiter um 15-20% gesenkt, was zu einem neuen Kursziel von EUR 65,00 (alt EUR 83,00) führt. Das Rating bleibt bei HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/research/Varta%20AG





