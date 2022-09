DJ Porsche und Red Bull ohne Einigung bei Formel-1-Einstieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche wird bei einem möglichen Einstieg in die Formel 1 nicht mit dem Rennstall Red Bull kooperieren. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, sind beide Unternehmen gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass die Gespräche nicht weiter geführt werden. "Prämisse war immer eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die neben einer Motoren-Partnerschaft auch das Team umfasst", so die Volkswagen-Tochter. Mit den beschlossenen Reglementänderungen bleibe die Rennserie für Porsche jedoch ein attraktives Umfeld, das weiterhin beobachtet werde.

VW hatte im Frühjahr erklärt, dass sowohl Porsche als auch Audi einen Einstieg in die Rennserie prüfen. Die Ingolstädter Tochter hatte vor kurzem bereits angekündigt, ab 2026 mit einer eigens entwickelten Antriebseinheit in der Weltmeisterschaft antreten zu wollen. Unklar ist noch, mit welchem Rennstall Audi antritt. Diese Entscheidung soll bis zum Jahresende fallen.

Ab 2026 gilt in der Formel 1 ein neues technisches Reglement, was auf stärkere Elektrifizierung und nachhaltigen Kraftstoff setzt. Der elektrische Antrieb soll dann annähernd so viel Leistung haben wie der Verbrennungsmotor.

