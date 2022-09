Klare Wette: Gas gegen Sanktionen / Hans A. Bernecker im Gespräch vom 07.09.2022Themencheck von Walter Tissen ("Bernecker TV") mit Hans A. Bernecker ("Die Actien-Börse"), verkürzte FreeTV-Variante inkl. teils nicht zusammenhängender Eindrücke aus dem Gespräch im Rahmen von Bernecker TV am 07.09.2022. Schlaglichter:++ Deutschland als hybrider Feind Russlands++ Ruhige Hand in der Politik gefragt++ Deutsche Energiepolitik muss neu strukturiert werden++ Deutschland vor frostigem Herbst/Winter?++ Wir schaffen das, aber ...++ An AKW kommen wir nicht vorbei++ Hinweis auf Webinar am 15.09.2022: "Gewinnchancen im bewegten Energieumfeld"++ Eher überschaubares Restrisiko im DAX++ Aktuelles Niveau = Investment-Niveau++ Hinweis auf "Die Actien-Börse"Hier geht es zum Video:https://youtu.be/GNWYl4Eu8K0