Vor wenigen Tagen sorgte der japanische Kamerahersteller Nikon für Aufsehen mit seinem Übernahmeangebot für den 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions. Kaufpreis sind 20 €, was einem Premium von 75 % zum damaligen Schlusskurs entspricht. Das Besondere: Diesmal hat selbst der aktivistische Investor Elliott Management im Vorfeld grünes Licht gegeben. Die vor Jahren geplante Übernahme durch General Electric war an Nachforderungen von Elliott gescheitert. Angesichts des deutlichen Preisaufschlags rücken natürlich auch die anderen Branchenvertreter in den Fokus. Wo sind neue Perspektiven möglich?