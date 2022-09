Wien (www.fondscheck.de) - Harry Ploemacher, Chef der Talanx-Tochter Ampega Asset Management, wird zum Jahresende in den Ruhestand gehen, er löst damit bei den Ressortzuständigkeiten eine Rochade aus, so die Experten von "FONDS professionell".Als Sprecher der Geschäftsführung werde ab Januar 2023 Thomas Mann aufrücken. Er gehöre bereits seit 2009 als Chief Investment Officer der Ampega-Geschäftsführung an. Das Investment Management werde Mann auch weiterhin innehaben. ...

