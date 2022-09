Bei der TUI-Aktie (WKN: TUAG00) gehören Schwierigkeiten inzwischen zum Tagesgeschäft. Seit der Pandemie ist eigentlich nichts mehr wie vorher. Wir sehen einen verschuldeten Konzern, der mit Hochdruck daran arbeitet, in die Spur zurückzufinden. Immerhin: Der Sommer 2022 sollte besser gewesen sein, was wir früher oder später in Quartalszahlen sehen dürften. Allerdings bleibt es für die gesamte Branche schwierig. Ein operatives Update eines Branchenportals zeigt, dass es womöglich sogar 2022 zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...