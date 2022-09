Stetiger Wandel und neue Technologien verändern die Welt der Arbeit. Aber was bedeutet New Work für dich und deine Karriere? Welche Fähigkeiten werden in Zukunft gefragt sein und welche können wir schon bald vergessen? Nicht nur deine Qualifikationen müssen stimmen, um dein Arbeitsleben besser zu gestalten. Auch die Rahmenbedingungen müssen passen. (Foto: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...